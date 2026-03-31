Sanktionen des Westens verhindern Erfolg nicht

Während Huawei in der Heimat floriert, zieht der Westen die Zügel so fest wie nie zuvor an. In Deutschland müssen Mobilfunkbetreiber bis Ende 2026 alle Komponenten von Huawei und ZTE aus ihren 5G-Kernnetzen entfernen, während für die Systeme der Zugangs- und Transportnetze eine Frist bis 2029 gilt. Auf EU-Ebene dringt die Kommission mittlerweile auf ein verbindliches Verbot von Hochrisiko-Anbietern in allen Mitgliedstaaten.