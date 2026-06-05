«Die Grossaufträge aus dem vergangenen Jahr sind die Basis für die Skalierung dieser Technologie. Bisher wurde sie lediglich in kleineren Stückzahlen gebaut. Mit der neuen Anwendung in den KI-Rechenzentren soll die Produktion aber deutlich hochgefahren werden», sagte der CEO. «Wir gehen davon aus, dass erste grössere Umsätze im zweiten Halbjahr anfallen werden.»