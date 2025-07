Die Aufträge sind Teil einer mehrjährigen Kooperationsvereinbarung, die in den nächsten drei Jahren zu substanziellen Umsätzen führen soll. Dieser Vertrag stelle einen Meilenstein im Rahmen des Wachstumsgeschäfts mit Rechenzentren dar, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. In diesem Zusammenhang habe Huber+Suhner kürzlich einen neuen Standort in Pisary, Polen, eröffnet, der für die Serienproduktion von OCS vorgesehen sei.