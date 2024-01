Kommunikation mit stärkstem Rückgang

Von den drei etwa gleich grossen Marktsegmenten gab das Segment Kommunikation mit einem Minus von 27,4 Prozent am deutlichsten nach. Der signifikant schwächere Kommunikationsmarkt habe global zu deutlich tieferen Volumen geführt, so das Unternehmen. Das Geschäft habe unter einer Kombination aus rückläufigen 5G-Rollouts in Nordamerika und hohen Lagerbeständen in der gesamten Lieferkette gelitten, insbesondere im zweiten und dritten Quartal.