Der Auftrag habe einen Wert von «mehreren Millionen Pfund», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Montag. Die erste Charge werde bereits im dritten Quartal 2023 ausgeliefert. Huber+Suhner werde die Ausstattung der Boxer-Fahrzeuge in den Werken in Oxfordshire und Staffordshire durchführen, um damit die Fertigungsfähigkeiten britischer Fachkräfte sicherzustellen.