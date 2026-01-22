Auch die Kommunikationssparte fuhr dank Grossaufträgen für optische Switches ein Plus von 21,9 Prozent bei den Aufträgen ein. Diese sollten ab 2026 zu «signifikanten Umsätzen» für die Wachstumsinitiative Rechenzentren führen, teilte Huber+Suhner mit. Der Umsatz ging in dieser Sparte aber um satte 22,4 Prozent zurück. Im Vorjahr hatte ein Grossprojekt zum Ausbau der Mobilinfrastruktur in Indien für einen hohen Vergleichswert gesorgt.