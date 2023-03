Insgesamt seien via eine zweite Handelslinie an der SIX 1,01 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von CHF 80,61 je Aktie zurückgekauft worden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Dadurch werde eine nachhaltige Verdichtung des Gewinns pro Aktie erzielt.