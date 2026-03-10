Für das Gesamtjahr 2026 strebt das Unternehmen eine Betriebsergebnismarge in der oberen Hälfte des Zielbands von 9 bis 12 Prozent an. Der Umsatz dürfte 2026 im Vergleich zum Vorjahr organisch um mindestens 10 Prozent zulegen. Voraussetzung für das Erreichen der Guidance sei, dass sich Faktoren wie Inflation, Wechselkurse oder geopolitische Spannungen nicht übermässig nachteilig auswirken würden.