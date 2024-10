Die einzelnen Segmente entwickelten sich unterschiedlich. Das grösste Marktsegment Kommunikation hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich erholt. Der starke Auftragseingang (+35,9%) in den ersten neun Monaten war vor allem durch ein Grossprojekt zum Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in Asien sowie von der Wachstumsinitiative im Bereich Rechenzentren gestützt, dies dank Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI). Dies wirkte sich auch positiv auf den Umsatz (+14,1%) aus.