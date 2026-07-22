Ingun mit Sitz in Konstanz wurde 1971 gegründet, beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende und ist in über 60 Ländern mit Vertrieb und Service präsent, wie Huber+Suhner am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz von Ingun lag 2025 im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie es hiess. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt.