Aufgrund der guten Ergebnisse passt Huber+Suhner seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aber nach oben an. Neu will das Ostschweizer Unternehmen den Umsatz 2022 um mindestens 8 Prozent steigern (2021: 863 Millionen Fr.). Zuvor peilte Huber+Suhner ein Wachstum von 6 bis 8 Prozent an. Die EBIT-Marge soll unverändert zwischen 10 und 12 Prozent liegen.