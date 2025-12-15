Neu wird für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzrückgang von rund 3 Prozent erwartet, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik Huber+Suhner am Montag mitteilte. Bisher stellte das Unternehmen eine seitwärts verlaufende Entwicklung in Aussicht. Diese leichte Abweichung sei vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen.