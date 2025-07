Der britische Hugo-Boss-Grossaktionär Frasers will, dass der schwäbische Modekonzern künftig keine Dividende mehr zahlt. Die Aktie sei unterbewertet, so dass sich Vorstand und Aufsichtsrat auf die Steigerung des Unternehmenswertes konzentrieren sollten, statt Dividenden auszuschütten, heisst es in einer Pflichtmitteilung des britischen Sportartikel-Händlers und seines Mehrheitseigentümers Mike Ashley von Donnerstagabend.