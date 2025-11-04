Boss habe deutliche Effizienzsteigerungen erzielt, was sich in einem spürbaren Anstieg der Bruttomarge und einer Optimierung der Kosten widerspiegele, erklärte Konzernchef Daniel Grieder. «Daher bestätigen wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025, bleiben jedoch wachsam angesichts der anhaltenden Marktunsicherheiten, einschliesslich der starken Wechselkursschwankungen», betonte er.