Für das vergangene Jahr sollen die Anteilseigner je Aktie 4 Cent erhalten, wie das Unternehmen am Montag in Metzingen mitteilte. Für das Jahr zuvor hatten sie noch 1,40 Euro je Anteilsschein bekommen. Derweil will Hugo Boss bis Ende 2027 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Durch die niedrigere Dividende und den Aktienrückkauf will der Konzern finanziell flexibler werden.