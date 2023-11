«Nur in kleinsten Schritten»

Bundesaussenministerin Annalena Baerbock zeichnete nach ihrer jüngsten Reise in den Nahen Osten ein düsteres Bild der Lage in der Region. «Die Gräben scheinen tiefer zu werden», sagte Baerbock vor Beratungen der EU-Aussenministerinnen und Aussenminister am Montagmorgen in Brüssel. Die bittere Realität sei, dass die Diplomatie «nur in kleinsten Schritten» vorankomme. Ziel sei nach wie vor, dass Israelis und Palästinenser in Sicherheit und Frieden leben könnten, betont die Ministerin. Kurzfristig brauche es aber «humanitäre Pausen» der Kämpfe im Gazastreifen, um die Menschen versorgen zu können. Zugleich müsse die Sicherheit Israels gewährleistet sein.