«Viele von Ihnen haben die Medienberichterstattung nach der Investorenveranstaltung in Hongkong verfolgt, insbesondere die Berichte über Automatisierung, KI und Veränderungen bei der Belegschaft», schrieb Bill Winters am Mittwoch in einem Memo an die Mitarbeiter, das Bloomberg News vorliegt. «Ich weiss, dass das beunruhigend wirken kann, wenn es auf einfache Schlagzeilen oder ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat reduziert wird.» Ein Sprecher von Standard Chartered bestätigte das Memo.