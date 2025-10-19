Allein in New York gingen nach Angaben der Organisatoren mehr als 100.000 Menschen auf die Strasse, ohne dass es der Polizei zufolge zu Festnahmen kam. Auch in Boston, Philadelphia, Chicago und Seattle versammelten sich Tausende. In Los Angeles gab es mehr als ein Dutzend Kundgebungen. In Seattle füllten die Demonstranten eine mehr als eine Meile lange Paradestrecke. Die Polizei in San Diego sprach von mehr als 25.000 friedlichen Protestierenden. «Es gibt nichts Amerikanischeres, als zu sagen: 'Wir haben keine Könige' und unser Recht auf friedlichen Protest auszuüben», sagte Leah Greenberg, Mitbegründerin der progressiven Organisation Indivisible, die die Veranstaltungen mitorganisiert hatte.