Noch als Kategorie-Eins-Hurrikan war "Fiona" am Sonntag in Puerto Rico auf Land getroffen und hatte Überschwemmungen und schwere Schäden angerichtet - Gouverneur Pedro Pierluisi nannte das Ausmass der Zerstörung "katastrophal". Es kam zu einem kompletten Stromausfall in dem karibischen US-Aussengebiet. Selbst am Donnerstag waren bei brütender Hitze nach Angaben des Stromanbieters Luma Energy noch immer 68 Prozent der Kunden ohne Strom und laut Wasserbehörde knapp 33 Prozent ohne Wasser.