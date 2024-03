Seit November werden immer wieder Schiffe von den Huthi-Rebellen attackiert. Nach ihrer Darstellung handelt es sich um Schiffe, die in Verbindung mit Israel stehen. Huthi-Sprecher Sarea bekräftigte, die Angriffe würden weitergehen, bis die israelische Aggression aufhöre und «die Belagerung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen aufgehoben ist». Die Huthi-Rebellen kontrollieren Teile des Jemens und seiner Küste. Sie gehören der vom Iran geführten sogenannten Achse des Widerstandes an und haben sich solidarisch mit der Hamas im Gazastreifen erklärt. Die Hamas hat am 07. Oktober überraschend den Süden Israels angegriffen, das israelische Militär führt seither eine Gegenoffensive im Gazastreifen.