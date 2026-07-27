Der Schiffsverkehr im Roten Meer wird seit vergangener Woche von den mit dem Iran verbündeten ‌Huthi behindert. Sie wollen die saudischen Exporte blockieren und weiten damit den Konflikt zwischen den USA und dem Iran ​aus, der bereits die Öllieferungen durch die ​Strasse von Hormus beeinträchtigt hat. ​Ein Militärsprecher der Huthi hatte erklärt, die Gruppe habe am Samstag ‌Anlagen des saudischen Staatskonzerns Aramco in den Städten Dschisan und Janbu angegriffen.