Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen drohen Saudi-Arabien mit Angriffen auf Ölanlagen, sollte sich das ‌Nachbarland an ⁠einer «umfassenden Aggression» gegen den Jemen beteiligen. Auch andere kritische Infrastruktur in ⁠dem Land würde dann Ziel der Raketen und Drohnen der Huthi, sagte ‌deren Anführer Abdul Malik al-Huthi. Die Huthi ‌haben Raketen auf das Königreich ​abgefeuert, nachdem sie Riad beschuldigt hatten, am Montag den Flughafen in Sanaa bombardiert zu haben. Damit endete eine vierjährige Waffenruhe zwischen den schiitischen Huthi und dem sunnitischen Königreich Saudi-Arabien.