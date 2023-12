Bereits am Samstagabend war das Schiff 55 Seemeilen südlich von Al Hodeidah im Jemen von einer Rakete getroffen worden. Nach Angaben des US-Militärs schoss ein US-Kriegsschiff zwei weitere Raketen ab, die aus von den Huthi kontrollierten Gebieten im Jemen abgefeuert worden waren. Die Reederei Maersk teilte mit, dass die Crew des Frachters am Abend einen Blitz an Deck bemerkt habe. Die Besatzung sei in Sicherheit, das Schiff, das aus Singapur kam, sei voll manövrierfähig.