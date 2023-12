Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die israelische Militäroffensive im Gazastreifen erneut ein Frachtschiff in der Nähe des Roten Meeres angegriffen. Der norwegische Chemikalien-Tanker «Strinda» sei mit einer Rakete beschossen worden, nachdem die Besatzung alle Warnungen ignoriert habe, teilte die vom Iran unterstützte Miliz am Dienstag mit. Sie kündigte an, weiterhin Schiffen den Weg in israelische Häfen zu blockieren, bis Israel die Einfuhr von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe in den Gazastreifen erlaube. Der Angriff verursachte nach Angaben des zu Hilfe geeilten US-Militärs einen Brand und Schäden an Bord. Der Tanker steuerte nach dem Angriff einen sicheren Hafen an, wie der norwegische Eigner Mowinckel Chemical Tankers mitteilte. Die 22 Besatzungsmitglieder aus Indien seien unverletzt.