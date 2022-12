Die Rede ist von Dutzenden von Milliarden Euro an Hybridanleihen, die laut internationalen Bilanzregeln als Eigenkapital und nicht als Schulden verbucht werden. Die Debatte um diese Wertpapiere nahm letzte Woche an Schärfe zu, nachdem der vorwiegend in Deutschland aktive Gewerbeimmobilienentwickler Aroundtown die im Januar mögliche Rückzahlung einer seiner Hybridanleihen absagte und erklärte, er werde eine Aufschiebung von Kuponzahlungen prüfen.