Hynix will die Einnahmen aus der Zweitnotiz vor allem zum Ausbau der Produktionskapazitäten nutzen. Ausserdem erhofft sich das Unternehmen eine grössere Beachtung bei US-Investoren. Mit einem Volumen von 29 ‌Milliarden Dollar wäre das Debüt von Hynix die grösste ADR-Emission der US-Geschichte. Den bisherigen Rekord hält der chinesische Online-Händler Alibaba mit einem Emissionsvolumen von 21,8 Milliarden Dollar ​im Jahr 2014.