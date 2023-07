Tesla-Chef Elon Musk preist Wegovy als eines der Geheimnisse für sein Aussehen auf Twitter und auch Reality-Star Kim Kardashian soll mit dem Medikament innerhalb kürzester Zeit abgenommen haben. Seit Viagra gab es in der Pharmaindustrie wohl keinen vergleichbaren Hype wie derzeit um die Abnehmspritze Wegovy. In den USA muss der dänische Hersteller Novo Nordisk bereits den Zugang zu dem Mittel für neue Patienten beschränken, da er wegen der immensen Nachfrage mit Lieferengpässen kämpft. In Europa ist die Lage anders: Wegen des Booms in den USA werde die Markteinführung in den meisten europäischen Ländern langsamer als geplant verlaufen, räumte Novo Nordisk jüngst ein. Ausserdem gibt es in vielen Ländern eine Debatte, ob die Krankenkassen die kostspielige Behandlung - 1300 Dollar pro Monat Listenpreis - überhaupt übernehmen sollten.