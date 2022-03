Die Aktie von Gamestop stieg am Montag zum 10. Mal in Folge und verzeichnete damit die längste Gewinnserie seit April 2010. Der in Texas ansässige Videospielhändler hat seit dem zwischenzeitlichen Tief vom 14. März einen Anstieg von 143 Prozent verzeichnet. Gamestop schloss am Montag auf dem höchsten Stand seit etwa vier Monaten. Gleichzeitig legte ein anderer Favorit von Meme-Aktien-Tradern, die Kinokette AMC Entertainment, um 45 Prozent zu und erlebte damit seinen besten Tag seit dem vergangenen Juni.

Beide Aktien gelten als sogenannte Meme-Stocks. Dabei handelt es sich Aktien, die in Internetforen und auf Social Media zum Kauf angepriesen werden, um deren Kurse in die Höhe zu treiben. Das funktionierte vor allem in 2021 erstaunlich oft. Meist stecken hinter den Kursrallys kaum oder gar keine fundamentale Gründe. Zudem sind Meme-Aktien extrem volatil, weshalb sich viele Anlegerinnen und Anleger regelmässig an Gamestop, AMC und Co. die Finger verbrennen.

Quelle: Bloomberg

Hintergrund für den jüngsten Anstieg dürfte einerseits sein, dass sowohl Wall-Street-Profis als auch Privatanleger wieder vermehrt in risikoreichere Marktsegmente investieren. Die trieb auch das Comeback der Meme-Aktien voran. Der ausschlaggebende Faktor dürften aber weitere Käufe des Gamestop-Investors und aktuellen Chairman des Unternehmens Ryan Cohen sein, der viele Privatanleger wieder in die Meme-Aktie getrieben hat.

Cohen hat laut Daten der US-Börsenaufsicht SEC kürzlich weitere 100'000 GameStop-Aktien zu einem Preis zwischen 96,81 bis 108,82 Dollar gekauft. Damit hat Cohen seinen Anteil auf knapp 12 Prozent aufgestockt. Die könnte eine Art Initialzündung für den neuen Meme-Aktien-Auftrieb gewesen sein.

Die jüngste Rally von Gamestop und AMC wirkt allerdings fast noch moderat im Vergleich zu dem Irrsinn, der die Wall Street im letzten Jahr erfasst hat. Die Aktien von AMC Entertainment sind im Vergleich zum Jahresende 2020 um fast 1300 Prozent gestiegen, während GameStop in diesem Zeitraum mehr als 900 Prozent zugelegt hat. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass Anlegerinnen und Anleger noch nicht fertig sind mit Meme-Aktien. Beide Unternehmen gehörten am Montag zu den am meisten gehandelten Aktien auf der Fidelity-Plattform und lagen damit nur hinter Tesla-Optionen.

Neben GameStop und AMC kletterte ein Korb von 37 Meme-Aktien, die von Bloomberg verfolgt werden, am Montag um 11 Prozent, womit sie seit ihrem Tiefpunkt am 14. März um 46 Prozent zulegten. Allerdings: Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt die Gruppe immer noch 18 Prozent unter dem Stand von vor einem Jahr.

