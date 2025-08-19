Pop Mart verkauft seine Sammelfiguren oft in sogenannten «Blind Boxes», das heisst, die Käufer wissen beim Erwerb nicht, welches genaue Design sich in der Verpackung befindet. Ein wesentlicher Treiber für den Erfolg der Labubu-Puppe ist ihre Beliebtheit bei Prominenten wie der Sängerin Rihanna oder dem ehemaligen Fussballstar David Beckham. Pop Mart kündigte an, das Angebot der weltweit oft ausverkauften Puppen zu erhöhen.