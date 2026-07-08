Analystin Lisa Shalett von Morgan Stanley hat eine klare Botschaft für Anleger: Man sollte die «Magnificent Seven» nicht abschreiben. Die Euphorie um künstliche Intelligenz hat einen fast vierjährigen Bullenmarkt befeuert, wobei die «Magnificent Seven» massgeblich zu den Gewinnen des S&P 500 beigetragen haben. Doch dieser Einfluss liess im zweiten Quartal dieses Jahres nach, da Hyperscaler unter Druck gerieten und Halbleiteraktien stark zulegten.
Dass Anleger die Hyperscaler neu bewerten, erscheint laut Shalett «rational» – insbesondere angesichts steigender Investitionsausgaben und begrenzter Sichtbarkeit auf die Rendite für Anleger. Gleichzeitig profitierten Chiphersteller von «extremer Preismacht», wie sie in einer Mitteilung an Kunden am Dienstag schrieb.
«Wir spüren, dass die technische Dynamik im KI-Ökosystem beschleunigt, während es immer schwieriger wird, langfristige Gewinner und Verlierer auszumachen», so die Expertin. «Daher raten wir, die Magnificent Seven auf mögliche Chancen hin zu überprüfen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Halbleiteraktien unserer Meinung nach deutlich überkauft sind.»
Seit Jahresbeginn ist der von Bloomberg gemessene Index der Magnificent Seven um etwas mehr als 1 Prozent gestiegen. In derselben Zeit hat der kapitalisierungsgewichtete S&P 500 9,8 Prozent zugelegt, während der gleichgewichtete Index sogar 12 Prozent zulegte. Der Philadelphia Semiconductor Index, der gerade sein bestes Quartal aller Zeiten hinter sich hat, ist seit Anfang Januar um 74 Prozent gestiegen.
Bullen zeigen sich zuversichtlich, dass Chiphersteller ihre Gewinnwachstumsraten durch langfristige Verträge halten können. Shalett weise jedoch darauf hin, dass die Geschichte zeige, dass es «kaum zyklischere Branchen» gebe und die Gewinne schliesslich wieder zum Durchschnitt zurückkehren würden. Zudem gebe es «momentumorientierte Faktoren», die in Schwellenländern wie Taiwan und Südkorea aufträten, wo Chiphersteller mit «extremer Überfüllung» konfrontiert seien.
«Während viele Anleger darauf warten, dass die KI-Investitionen tatsächlich zurückgehen, bevor sie ihre Halbleiterpositionen reduzieren, nehmen wir angesichts der impliziten Annahmen über die Nachhaltigkeit des zukünftigen Wachstums jetzt Gewinne mit», erklärte Shalett. «Im Vergleich dazu wirken die Hyperscaler unserer Meinung nach geradezu günstig.»
Shalett ist nicht die Einzige, die in Hyperscalern Chancen sieht. Rich Privorotsky, Partner bei Goldman Sachs, äusserte sich extrem optimistisch über KI, sei aber «viel weniger überzeugt», dass der Markt die richtigen Teile der Wertschöpfungskette unterstütze. Er fügte hinzu, dass der Besitz einer KI-Plattform die bessere Wahl sei, sobald die Knappheit verschwinde. Damit seien Hyperscaler Neoclouds vorzuziehen, da sie nicht nur die Infrastruktur, sondern auch Software, Vertrieb und Kundenbeziehungen kontrollierten. «Sie besitzen die Mautstrasse, nicht nur das Auto», schrieb Privorotsky.
Letztlich glaubt Shalett, dass sich der KI-Markt in der ersten Phase einer wahrscheinlich mehrjährigen Reifephase befindet. Anleger, die versuchen, Gewinner zu identifizieren, werden dazu neigen, zwischen den verschiedenen Bereichen des KI-Ökosystems hin- und herzuspringen. Das impliziere, dass Strategien wie «Kaufe die Empfänger» – etwa Chiphersteller – und «Verkaufe die Ausgeber» – wie Hyperscaler – die Tür für Stock-Picking öffnen.
«Da sich zunehmend hybride Ansätze für Open-Source- und Frontier-Grosssprachmodelle durchsetzen und der Einsatz massgeschneiderter, anwendungsspezifischer Chips zunimmt, sehen wir Chancen für einige Mitglieder der Magnificent Seven», schrieb Shalett. «Da diese Werte deutlich hinterherhinken, wurden sie attraktiv neu bewertet.»
(Bloomberg/cash)