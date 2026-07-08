Shalett ist nicht die Einzige, die in Hyperscalern Chancen sieht. Rich Privorotsky, Partner bei Goldman Sachs, äusserte sich extrem optimistisch über KI, sei aber «viel weniger überzeugt», dass der Markt die richtigen Teile der Wertschöpfungskette unterstütze. Er fügte hinzu, dass der Besitz einer KI-Plattform die bessere Wahl sei, sobald die Knappheit verschwinde. Damit seien Hyperscaler Neoclouds vorzuziehen, da sie nicht nur die Infrastruktur, sondern auch Software, Vertrieb und Kundenbeziehungen kontrollierten. «Sie besitzen die Mautstrasse, nicht nur das Auto», schrieb Privorotsky.