Expandieren will die Bank auch im Ausland. Zum einen verfügt sie dank der im vergangenen Jahr übernommene Kartenspezialistin «Swiss Bankers» im EWR-Land Liechtenstein über eine sogenannte E-Money-Lizenz. «Damit können wir unseren Fintech-Partnern etwa den Schritt nach Deutschland ermöglichen, indem wir sie direkt auf unsere EU-Lizenz buchen», so Hilfiker. In Kooperation mit der Hamburger Sutor Bank soll zudem die Finstar-Software «EU-tauglich» gemacht und auch deutschen Finanzinstituten angeboten werden.