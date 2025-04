Zum Open-Banking-Ökosystem der Bank stossen das Berner Fintech-Unternehmen «Homie» und das Zürcher Start-up «Arvy» hinzu. Homie bietet Immobilienverwaltungen eine digitale Komplettlösung für Mietkautionen zur Integration in deren digitalen Wertschöpfungsketten an, wie die Hypi Lenzburg am Mittwoch mitteilte. Homie habe nun den Betrieb digitaler Mietkautionskonten mit der Onboarding- und Kontolösung der Hypothekarbank Lenzburg aufgenommen.