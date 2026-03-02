Santosh Brivio, Leiter Economic Research der Migros Bank, sagt in einer Ersteinschätzung, dass «diese Nichtveränderung erwartet wurde, und sie daher nicht per se aufsehenerregend ist. Doch in der momentanen Konjunkturlage ist sie als Stabilitätssignal nicht zu unterschätzen». Zum zweiten Mal in Folge verharrt der hypothekarische Referenzzinssatz damit auf historisch tiefem Niveau.