Entscheidend ist, ob man mit der Geldanlage eine Rendite erzielt, die höher als die Hypothekarzinsen ist. «Die Investition lohnt sich nur, wenn man damit mehr herausholt, als man für Zinsen bezahlt», so Florian Schubiger. Die persönliche Risikobereitschaft und Präferenz spielen in dieser Entscheidung eine wichtige Rolle, wie der Experte weiter erklärt: «Leute, die das Geld an sich am liebsten auf dem Sparkonto haben, fahren besser, wenn sie amortisieren.» Der Grund: Das Konto rechnet sich nicht, da es weniger Ertrag bringt, als man für die Hypothekarzinsen ausgibt. Also verwendet man das Geld besser, wenn man die Immobilie weiter abbezahlt und nicht anlegt.