In der Vergangenheit hatte der Detailhändler Coop eine eigene Bank, die teilweise an der Schweizer Börse SIX kotiert war. Lange Zeit war die Basler Kantonalbank (BKB) Mehrheitsaktionärin, bis die Kantonalbank die Bank Coop 2018 vollständig übernommen hat. 2017 wurde sie bereits in Bank Cler umbenannt.