Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung lag beim Stammhaus mit 21,8 Millionen Franken um 6,2 Prozent unter dem Vorjahr, wie die Aargauer Regionalbank am Freitag mitteilte. Mit den beiden Töchtern zusammen fiel der Geschäftserfolg hingegen um rund 30 Prozent auf 19,4 Millionen Franken.