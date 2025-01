An der gleichentags stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung traten alle bisherigen Verwaltungsräte bis auf Thierry Kneissler zurück, so das Communiqué weiter. Neu in das Aufsichtsgremium der Swiss Bankers gewählt wurden Dieter Bartl als Präsident sowie Josef Lingg, Josianne Magnin und Felix Muff.