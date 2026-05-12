Die Partnerschaft der Hypothekarbank Lenzburg mit der «Smartphone-Bank» Neon soll in die nächste Phase gehen. Die nun längerfristig ausgelegte Zusammenarbeit erlaube der «Hypi» «mehr Sicherheit und mehr Möglichkeiten für die Bewirtschaftung der Bilanz», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Denn diese sei nicht zuletzt wegen des Erfolgs im Servicegeschäft für Geschäftskunden in den vergangenen Jahren «deutlich gewachsen».
Die «Hypi» hat die Entwicklung von Neon zusammen mit der Informatik-Tochter Finstar seit 2018 begleitet. Im Rahmen der bisherigen Zusammenarbeit werden den Angaben nach rund 250'000 Kunden und Kundinnen mit Finanzlösungen versorgt. Dabei verwaltete die «Hypi» per Ende 2025 Gelder von Neon-Kundinnen und -Kunden in Höhe von 1,4 Milliarden Franken.
Gemäss der Mitteilung wird Neon im Rahmen der Vereinbarung ihre digitale Plattform in bestimmten Bereichen weiterentwickeln. Als Nächstes stehe in den kommenden Wochen die Einführung von Instant-Zahlungen bei Neon bevor, heisst es. Weitere Innovationen seien geplant und würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.
(AWP)