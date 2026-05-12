Die Partnerschaft der Hypothekarbank Lenzburg mit der «Smartphone-Bank» Neon soll in die nächste Phase gehen. Die nun längerfristig ausgelegte Zusammenarbeit erlaube der «Hypi» «mehr Sicherheit und mehr Möglichkeiten für die Bewirtschaftung der Bilanz», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Denn diese sei nicht zuletzt wegen des Erfolgs im Servicegeschäft für Geschäftskunden in den vergangenen Jahren «deutlich gewachsen».