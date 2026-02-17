Hypothekennehmer, welche sich für eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren interessieren, finden dagegen in etwa gleiche Sätze vor wie zu Jahresbeginn. Bei der variablen Saron-Hypothek hat sich die Angebotssituation indes leicht verbessert, betont Schubiger von hypotheke.ch. «Da normalisiert sich der Margendruck der letzten Monate des abgelaufenen Jahres etwas, die Angebote sind attraktiver geworden.» Im längerfristigen Vergleich sind die Aufschläge auf der Saron-Hypothek aber immer noch höher. Vor zwölf Jahren - kurz vor Einführung der Negativzinsen durch die SNB - lag die Marge etwas unter 1 Prozent im Vergleich zu den heutigen 1,15 Prozent.