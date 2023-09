Die US-Hypothekenzinsen sind in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen, was sich auf die bereits gedrückten Hauskaufanträge auswirkt. Der Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek stieg in der Woche zum 22. September um 10 Basispunkte auf 7,41 Prozent, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Mortgage Bankers Association hervorgeht. Infolgedessen fiel der Index der Hauskaufanträge auf 144,8 und damit auf einen der niedrigsten Werte seit Jahrzehnten.