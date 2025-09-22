Da die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins im Juni auf null Prozent gesenkt hat, ist vor allem der Richtsatz für Saron-Hypotheken klar gesunken. Konkret kam er um 19 Basispunkte auf 1,02 Prozent zurück. Jedoch seien die Margen für Saron-Hypotheken derzeit relativ hoch. Laut den Studienautoren könnten Kreditnehmer daher künftig stärker auf Festhypotheken setzen.