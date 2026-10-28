Dass die Gelegenheit momentan günstig ist, verdeutlicht das Geschehen im Marktumfeld. «Die Ungewissheit zum weiteren Zinsverlauf ist in verschiedener Hinsicht gross», sagt Hypothekenspezialist Florian Schubiger. Zu den Unwägbarkeiten zählen die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten, die Anfang November stattfinden und in deren Nachgang womöglich neue Bewegung in die US-Politik kommt. Zudem naht der Winter, ohne dass sich die Lage am Ölmarkt entspannt - die Sorte Brent kostet derzeit über 110 Dollar je Fass, wodurch der Inflationsdruck weiter besteht. Noch vor Jahresende sind denn auch wichtige Entscheide der weltweit führenden Notenbanken auf der Agenda. Ein Fragezeichen steht ausserdem hinter der Verschuldung von Ländern wie Frankreich und den USA. «Deshalb ist ein neuerlicher Zinsanstieg genauso möglich wie ein weiterer Rückgang», resümiert Schubiger.