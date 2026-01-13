«Auch wenn der Anteil langlaufender Festhypotheken immer noch am grössten ist, hat er sich gegenüber vor einem Jahr markant reduziert», heisst es in der Comparis-Studie. Damals habe der Anteil mit fast 80 Prozent rund doppelt so hoch gelegen. Viele Hypothekarnehmende bevorzugten gerade hohe Planungssicherheit. Mit den Leitzinssenkungen der SNB rückten die Kosten wieder stärker in den Fokus.