Diese Taktik hat sich ausgezahlt: Der Kunde unterzeichnete in diesem Monat einen Vertrag über 432’000 Dollar, der über dem Angebotspreis lag, nachdem er sich gegen fünf andere Bieter durchgesetzt hatte, so Conroy. Da in diesen Tagen so wenige Immobilien gehandelt werden, wird Conroy in diesem Jahr wahrscheinlich 180’000 Dollar verdienen, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 300’000 Dollar, die er in letzter Zeit zu erzielen pflegte. "Es liegt nicht an einem Mangel an Käufern - ich habe Käufer, die bereit sind zu gehen", sagte er. "Es gibt einfach keinen Bestand. Wenn etwas auftaucht, gibt es mehrere Angebote.”