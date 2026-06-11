Aber das ist nicht alles: Das Bundesamt für Wohnungswesen will prüfen, wie sich aus den Eigenheimquartieren mehr Wohnraum herausholen lässt. Die Beamten haben festgestellt, dass «rund 300'000 Einfamilienhäuser auf grosszügigen Parzellen stehen, die häufig unterbelegt sind und von einer zunehmend älteren Bewohnerschaft bewohnt werden». Viele dieser Häuser seien «kaum für ein selbstständiges Wohnen im Alter geeignet» – wegen ihrer Grösse, der hohen Unterhaltskosten, fehlender Barrierefreiheit oder der schlechten Anbindung an Läden und den öffentlichen Verkehr.