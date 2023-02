Und just in diesem heissgelaufenen Hypo-Markt wachsen die Kantonalbanken schneller als die Wettbewerber. Viele Kunden hätten noch kurz vor den grossen Zinssprüngen Festhypotheken abgeschlossen, rechtfertigte der Chef der Baselbieter BLKB, John Häfelfinger, vergangene Woche an der Jahrespressekonferenz. Dies sei ein Grund für die vielen Neuabschlüsse. Bei den Kantonalbanken von Basel-Stadt und Zürich war zudem zu hören, dass vor allem im Bereich der Renditeliegenschaften viele Kredite abgeschlossen worden seien. Die Kreditnehmer seien aber vor allem Profi-Kunden mit besten Ratings, daher sei das Risiko kalkulierbar, so die Begründung.