Die Differenzierung beim Zinssatz zwischen Hypothekarnehmern mit guter und weniger guter Bonität dürfte sich in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch akzentuieren. Banken sind immer noch daran, die neuen Regeln in ihren Preismodellen zu integrieren. Dieser Prozess ist noch nicht überall abgeschlossen, erklärt Florian Schubiger, Geschäftsführer von hypotheke.ch gegenüber cash.ch.



In diesem Fall sollte die Hypothek reduziert werden, wenn der finanzielle Spielraum vorhanden ist, meint der Hypothekenexperte Schubiger. Je nach Situation kann es auch sinnvoll sein, zusammen mit der Bank die Belehnungssituation zu besprechen und allenfalls eine neue Schätzung der Immobilie zu veranlassen, damit die Belehnung im Verhältnis zum Hauspreis zurückkommt. Wer eine Eigentumswohnung oder Einfamilienhaus bereits länger besitzt und immer noch eine hohe Belehnung hat, dürfte durch Preissteigerungen der letzten zwanzig Jahre in Bezug auf die Belehnung meistens ein grösseres «Polster» haben.