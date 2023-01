Weitere Zinsanhebungen durch die Schweizer Nationalbank SNB werden von den meisten Marktteilnehmern mittlerweile erwartet. Ein Anstieg auf 1,5 Prozent bis Mitte Jahr sei wohl bereits in den aktuellen Hypothekarzinsen eingepreist. Die grosse Frage sei jedoch, ob dies ausreiche, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen, so Moneyland. Entsprechend seien weitere Zinserhöhungen und damit auch nochmals steigende Hypo-Zinsen möglich.