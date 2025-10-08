Auch bei den Anlageimmobilien legte die Kreditvergabe mit einem «soliden Plus» von 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu, obwohl das Segment weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert sei, heisst es. Der Anstieg bei der Zahl der Hypotheken schlage sich aber noch nicht in einem zusätzlichen Hypothekenvolumen nieder. Die Hypothekengrössen gingen nämlich gleichzeitig um rund 3 Prozent zurück.