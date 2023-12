Der Durchschnitt für ein 30-jähriges Festdarlehen lag bei 6,95 Prozent, was einem Rückgang gegenüber 7,03 Prozent letzte Woche entspricht, so der staatliche Hypothekarfinanzierer Freddie Mac. Die Kreditkosten sind seit sieben Wochen in Folge gesunken, so dass die Zinssätze von einem Höchststand von 7,79 Prozent Ende Oktober gesunken sind. Dadurch steigen die Aussichten, dass Käufer, die durch hohe Zinskosten ins Abseits gedrängt wurden, zurückkehren könnten.